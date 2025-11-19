Ричмонд
Двадцать калининградских призывников начали службу в полку Росгвардии

Двадцать молодых жителей Калининградской области прибыли для прохождения срочной службы в специальный моторизованный полк Росгвардии, дислоцированный в регионе.

Источник: KaliningradToday

Торжественная встреча новобранцев с командованием части прошла с участием военного оркестра.

Заместитель командира полка обратился к юношам с напутственной речью, призвав их к добросовестному выполнению воинского долга. Для призывников организовали экскурсию по территории части и рассказали об условиях службы.

В ближайшие недели молодые бойцы пройдут интенсивный курс подготовки, включающий правовую, физическую, огневую и специальную подготовку. Им предстоит нести службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан Калининграда.

Всего в ходе осеннего призыва подразделение Росгвардии пополнят 90 новобранцев, которые продолжат традиции калининградского полка.