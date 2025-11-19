В Наро‑Фоминский перинатальный центр поступило новое оборудование

Также она добавила, что приобретенное оборудование открывает новые горизонты в оказании специализированной помощи. Аппараты ИВЛ важны для новорожденных с дыхательной недостаточностью, недоношенных детей, а также малышей, перенесших тяжелые заболевания или операции. Реанимационные системы открытого типа создают условия для выхаживания детей с низким весом при рождении, врожденными патологиями и тех, кто находится в нестабильном состоянии.