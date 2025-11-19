В Наро‑Фоминский перинатальный центр поступило новое оборудование

Высокотехнологичное медицинское оборудование появилось в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Наро-Фоминского перинатального центра. Это стало возможно при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Ключевым приобретением стали два аппарата для искусственной вентиляции легких. Они способны обеспечить максимально бережную и эффективную респираторную поддержку. Эти аппараты позволяют точно настраивать параметры дыхания. Техника адаптируется к индивидуальным потребностям каждого новорожденного. Кроме того, отделение получило две реанимационные системы открытого типа.
«Новое оснащение — это не просто техника, это гарантия того, что мы сможем обеспечивать высочайшие стандарты медицинской помощи нашему самому хрупкому контингенту пациентов. Эти современные системы значительно повышают уровень комфорта для наших маленьких пациентов, минимизируя стресс и дискомфорт в период их пребывания в отделении», — отметила главный врач центра Людмила Кещьян.
Также она добавила, что приобретенное оборудование открывает новые горизонты в оказании специализированной помощи. Аппараты ИВЛ важны для новорожденных с дыхательной недостаточностью, недоношенных детей, а также малышей, перенесших тяжелые заболевания или операции. Реанимационные системы открытого типа создают условия для выхаживания детей с низким весом при рождении, врожденными патологиями и тех, кто находится в нестабильном состоянии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.