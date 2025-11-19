Ричмонд
Программа «Земский тренер» стартует в Ростовской области в 2026 году

Донским тренерам, переехавшим в села и малые города, выплатят по 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростовской области стартует программа «Земский тренер». Специалистам, переехавшим на работу в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек, планируют выплатить по 1 млн рублей. Решение утвердил губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского главы.

Желающие получить поддержку должны будут устроиться на работу в спортивные организации малых городов и сел. В частности, сейчас необходимы инструкторы-методисты, а также преподаватели по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.

Однако выплату получат не все желающие. Победителей выберут по итогам конкурсного отбора в министерстве спорта региона. Премию в 1 млн рублей получат три человека. После этого они должны будут отработать по трудовому договору пять лет.

В Ростовской области уже работают похожие программы. Например, «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогли привлечь в сельскую местность почти 1,5 тысячи медиков. Кроме того, более 140 педагогов переехали в районы по программе «Земский учитель».

Добавим, в 2025 году в регионе также открыли программу «Земский работник культуры», 15 ее победителей уже приступили к работе. В социальную сферу приходят как молодые выпускники, так и опытные специалисты из разных регионов страны.

— Программы пользуются спросом. Для области это возможность решить кадровый вопрос в социально важных отраслях. Будем продолжать реализацию таких программ, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

