Программа «Земский тренер» стартует в Ростовской области в 2026 году

В 2026 году в Ростовской области стартует программа «Земский тренер». Специалистам, переехавшим на работу в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек, планируют выплатить по 1 млн рублей. Решение утвердил губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского главы.
Желающие получить поддержку должны будут устроиться на работу в спортивные организации малых городов и сел. В частности, сейчас необходимы инструкторы-методисты, а также преподаватели по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.
Однако выплату получат не все желающие. Победителей выберут по итогам конкурсного отбора в министерстве спорта региона. Премию в 1 млн рублей получат три человека. После этого они должны будут отработать по трудовому договору пять лет.
В Ростовской области уже работают похожие программы. Например, «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогли привлечь в сельскую местность почти 1,5 тысячи медиков. Кроме того, более 140 педагогов переехали в районы по программе «Земский учитель».
Добавим, в 2025 году в регионе также открыли программу «Земский работник культуры», 15 ее победителей уже приступили к работе. В социальную сферу приходят как молодые выпускники, так и опытные специалисты из разных регионов страны.
— Программы пользуются спросом. Для области это возможность решить кадровый вопрос в социально важных отраслях. Будем продолжать реализацию таких программ, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
