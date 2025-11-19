Опрос: переименование Волгограда в Сталинград

19 ноября 2025 года в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом дорожные указатели на основных въездах в Волгоград временно сменили на «Сталинград». Также в публичном поле много лет идет дискуссия о возвращении городу названия Сталинград на постоянной основе, редакция Новостей Mail хочет узнать мнение пользователей об этом.