Опрос: переименование Волгограда в Сталинград

Город, основанный в 1589 году как Царицын, трижды менял название: в 1925-м стал Сталинградом, в 1961-м — Волгоградом. Сейчас город официально носит имя Сталинград девять дней в году — в дни воинской славы, согласно решению местных властей.
29 апреля президент России Владимир Путин подписал указ присвоении международному аэропорту Волгограда (Гумрак) исторического наименования «Сталинград». С инициативой выступили местные жители, представители ветеранского сообщества, а также участники СВО через губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Президент России Владимир Путин также заявил о возможности возвращения Волгограду исторического названия Сталинград, подчеркнув, что окончательное слово должно остаться за жителями города. В 2023 году ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 67% горожан выступили против переименования, поддержали инициативу лишь 26%.
Предложение вернуть городу историческое имя Сталинград ранее высказывал бывший премьер Сергей Степашин, писал РБК. Степашин отмечал, что фигура Сталина в истории страны неоднозначна, но роль Сталинградской битвы имела решающее значение в победе советского народа над фашизмом.