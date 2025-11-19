Ричмонд
Опрос: переименование Волгограда в Сталинград

19 ноября 2025 года в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом дорожные указатели на основных въездах в Волгоград временно сменили на «Сталинград». Также в публичном поле много лет идет дискуссия о возвращении городу названия Сталинград на постоянной основе, редакция Новостей Mail хочет узнать мнение пользователей об этом.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Город, основанный в 1589 году как Царицын, трижды менял название: в 1925-м стал Сталинградом, в 1961-м — Волгоградом. Сейчас город официально носит имя Сталинград девять дней в году — в дни воинской славы, согласно решению местных властей.

29 апреля президент России Владимир Путин подписал указ присвоении международному аэропорту Волгограда (Гумрак) исторического наименования «Сталинград». С инициативой выступили местные жители, представители ветеранского сообщества, а также участники СВО через губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Президент России Владимир Путин также заявил о возможности возвращения Волгограду исторического названия Сталинград, подчеркнув, что окончательное слово должно остаться за жителями города. В 2023 году ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 67% горожан выступили против переименования, поддержали инициативу лишь 26%.

Предложение вернуть городу историческое имя Сталинград ранее высказывал бывший премьер Сергей Степашин, писал РБК. Степашин отмечал, что фигура Сталина в истории страны неоднозначна, но роль Сталинградской битвы имела решающее значение в победе советского народа над фашизмом.