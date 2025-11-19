Спасатель объяснил, что делать при падении на рельсы в метро

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин, в свою очередь, посоветовал бежать к началу платформы по ходу движения, если поезд находится далеко. Он уточнил, что там расположена черно-белая площадка со ступеньками для эвакуации, через которую можно выбраться на платформу.