Спасатель объяснил, что делать при падении на рельсы в метро

В случае падения на рельсы в метро важно постараться как можно быстрее покинуть пути и не касаться при этом контактного рельса, который находится под напряжением.

Источник: мэрия Москвы

В случае падения на рельсы в метро важно постараться как можно быстрее покинуть пути и не касаться при этом контактного рельса, который находится под напряжением. Об этом RT рассказал спасатель, эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

«Если человек понимает, что уже идет состав, и он близко, то его задача — лечь между рельсов, прижаться и не шевелиться. Поезд не сможет моментально остановиться, там есть тормозной путь», — отметил эксперт.

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин, в свою очередь, посоветовал бежать к началу платформы по ходу движения, если поезд находится далеко. Он уточнил, что там расположена черно-белая площадка со ступеньками для эвакуации, через которую можно выбраться на платформу.