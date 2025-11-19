Студенты-сироты в Уфе стали получать повышенные стипендии

По ее словам, такая стипендия уже много лет является одной из форм помощи для сирот и детей, оставшихся без родительской заботы. С 2014 года ее смогли получить 54 студента. В этом же учебном году суммы выплат стали больше: для будущих рабочих специалистов она составляет 2000 рублей, для учащихся колледжей — 2500 рублей, а для студентов высших учебных заведений — 3000 рублей.