Студенты-сироты в Уфе стали получать повышенные стипендии

В Уфе увеличили размер специальной стипендии, которую учредил глава городской администрации для студентов-сирот. Как сообщила на планерке в мэрии начальник управления опеки Ильнара Сатаева, в текущем году эту именную выплату получат девять учащихся.
По ее словам, такая стипендия уже много лет является одной из форм помощи для сирот и детей, оставшихся без родительской заботы. С 2014 года ее смогли получить 54 студента. В этом же учебном году суммы выплат стали больше: для будущих рабочих специалистов она составляет 2000 рублей, для учащихся колледжей — 2500 рублей, а для студентов высших учебных заведений — 3000 рублей.
Сатаева также отметила, что все сироты, не достигшие 18 лет, находятся под постинтернатным патронажем. Для оперативного общения с ними созданы специальные группы в мессенджерах, куда включены все эти молодые люди. Кроме того, для них работает сайт «Путеводитель выпускника», где можно задать интересующий вопрос, узнать о своих правах или почитать полезные рекомендации.
Она добавила, что в уфимских вузах и ссузах сегодня учится примерно 1520 человек из числа детей-сирот. На сопровождении после интерната находятся 29 подростков младше 18 лет, у которых нет опекунов. Примерно треть из них приехала в мегаполис из разных уголков республики.
