Эксперт Аникеев предупредил о рисках покупки чая в интернете

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от покупки китайского чая через интернет-площадки, поскольку в случае приобретения некачественного товара привлечь продавца к ответственности будет невозможно. В пресс-службе отделения ведомства в Тюменской области уточнили, что частные продавцы в сети не являются официальными предпринимателями и потому не обязаны рассматривать претензии покупателей.
Специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на качество сырья. Чайный эксперт Илья Аникеев объяснил, что низкая стоимость листьев зачастую свидетельствует о сомнительном происхождении продукции, передает URA.RU. По его словам, обещанный некоторыми продавцами «опьяняющий» эффект не имеет ничего общего с воздействием алкоголя. Ценители чая связывают этот термин с чувством расслабления, ясности и легкого тепла, но при неправильном заваривании реакция организма может быть противоположной — вплоть до головокружения и скачков давления.
Аникеев подчеркнул, что недопустимо делать напиток чрезмерно крепким, а также важно придерживаться инструкции по завариванию конкретного сорта. Он отметил, что покупать сырье лучше всего в специализированных магазинах, а употреблять чай натощак крайне нежелательно.
По мнению эксперта, качественный китайский чай следует готовить методом «проливов». После помещения заварки в фарфоровый или глиняный чайник, гайвань или типод, листы рекомендуется сначала «промыть» — залить водой нужной температуры и сразу же слить ее, чтобы избавить сырье от возможных загрязнений. Затем чай снова заливают водой и настаивают около десяти секунд. Каждое последующее заваривание требует увеличения времени примерно на десять секунд, хотя итоговая длительность зависит от сорта и предпочтений любителя. Среди наиболее популярных чаев эксперт выделил Пуэр, Да Хун Пао, Габу и Те Гуань Инь.
Также он посоветовал обращаться за инструкциями по приготовлению к сотрудникам специализированных магазинов, отметив, что рекомендациям частных онлайн-продавцов доверять не стоит.