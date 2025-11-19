Эксперт Аникеев предупредил о рисках покупки чая в интернете

По мнению эксперта, качественный китайский чай следует готовить методом «проливов». После помещения заварки в фарфоровый или глиняный чайник, гайвань или типод, листы рекомендуется сначала «промыть» — залить водой нужной температуры и сразу же слить ее, чтобы избавить сырье от возможных загрязнений. Затем чай снова заливают водой и настаивают около десяти секунд. Каждое последующее заваривание требует увеличения времени примерно на десять секунд, хотя итоговая длительность зависит от сорта и предпочтений любителя. Среди наиболее популярных чаев эксперт выделил Пуэр, Да Хун Пао, Габу и Те Гуань Инь.