Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

Ложиться спать каждый день в одно и то же время может заметно снизить давление у людей с гипертонией — к такому выводу пришли ученые из Орегонского института наук о труде и здоровье. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале SLEEP Advances (SA), всего две недели регулярного отбоя привели к клинически значимому снижению артериального давления, включая ночные показатели, которые особенно важны для оценки сердечно-сосудистых рисков.