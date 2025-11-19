Две рулежные дорожки ввели в новосибирском аэропорту Толмачево

В аэропорту Толмачево ввели в эксплуатацию две новые рулежные дорожки в рамках реконструкции аэродромной инфраструктуры. Первое руление по одной из дорожек запустил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Об этом сообщили в ТАСС.
Новые дорожки общей протяженностью 1,7 км построила компания «Новосибирскавтодор» досрочно в 2024 году. Рулежные дорожки позволят сократить время движения самолетов от взлетно-посадочной полосы до мест стоянки с 20 до 5 минут. Это увеличит количество взлетно-посадочных операций в аэропорту. Общая стоимость работ по реконструкции инфраструктуры аэродрома составляет около 16 млрд рублей.
Реконструкция аэропорта Толмачево началась в декабре 2019 года. После завершения масштабной инвестиционной программы Новосибирск получит прямое авиасообщение со всеми городами России, где есть аэропорты.