Две рулежные дорожки ввели в новосибирском аэропорту Толмачево

Новые дорожки общей протяженностью 1,7 км построила компания «Новосибирскавтодор» досрочно в 2024 году. Рулежные дорожки позволят сократить время движения самолетов от взлетно-посадочной полосы до мест стоянки с 20 до 5 минут. Это увеличит количество взлетно-посадочных операций в аэропорту. Общая стоимость работ по реконструкции инфраструктуры аэродрома составляет около 16 млрд рублей.