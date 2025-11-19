В Белгороде изобрели способ рекультивации техногенно-загрязненных земель

«Новая разработка позволяет не только существенно сократить сроки восстановления, но и снизить себестоимость рекультивации за счет применения отходов производства. Грамотно подобранный состав почвосмеси усиливает плодородие и повышает жизнестойкость высаживаемых растений, способствуя стремительному формированию полноценной экосистемы», — рассказали в пресс-службе, добавив, что рекультивация происходит за счет естественного формирования двух сантиметров плодородного слоя почвы, который благодаря новой технологии появляется уже за 10−15 лет, вместо привычных 100 лет.