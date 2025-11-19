В Госдуме предложили предупреждать о вырезанных сценах в фильмах

В документе авторы инициативы отмечают, что в последнее время из-за изменений в законодательстве и нормативных актах фильмы и другие произведения искусства все чаще демонстрируются в отредактированных или сокращённых версиях. Это, по их словам, приводит к искажению авторского замысла и вызывает недоумение у зрителей, которые зачастую не информируются о том, что версия произведения была изменена.