В Госдуме предложили предупреждать о вырезанных сценах в фильмах

В Госдуме предложили обязать прокатчиков сообщать об изменениях в фильмах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение министру культуры Ольге Любимовой с предложением законодательно закрепить обязанность прокатчиков и эфирных каналов информировать зрителей об изменениях в фильмах, сериалах и других произведениях искусства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали вице-спикер ГД Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин.

«Предлагаем законодательно закрепить обязанность прокатчиков и эфирных каналов снабжать специальным дисклеймером любые фильмы, сериалы и другие произведения, демонстрируемые в версии, отличной от оригинальной», — говорится в письме.

В документе авторы инициативы отмечают, что в последнее время из-за изменений в законодательстве и нормативных актах фильмы и другие произведения искусства все чаще демонстрируются в отредактированных или сокращённых версиях. Это, по их словам, приводит к искажению авторского замысла и вызывает недоумение у зрителей, которые зачастую не информируются о том, что версия произведения была изменена.

Согласно предложенной мере, если из картины удалены сцены, изменены диалоги или вырезаны отдельные участники (актёры), зритель должен получить соответствующее уведомление до начала просмотра или в начале сеанса. Такой дисклеймер, как подчеркивается в обращении, может быть реализован в виде текста на экране или пометки в описании.

Реализация данной инициативы, по мнению депутатов, позволит обеспечить право зрителя на достоверную информацию о просматриваемом контенте и снизит количество негативных реакций граждан.

