Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

По словам Григория, обычно нежелательное внимание оказывают одинокие или разведенные женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Он объяснил, что клиентки могут встретить его в тонком халате или футболке на голое тело. В его практике также встречались женщины, которые специально уходили в ванную во время работ, а потом возвращались в одном полотенце.
Опытный сантехник объяснил, что никогда не ругается с такими женщинами и не хамит им. «Просто ждал, когда этот порыв пройдет, все успокоится, и продолжал работать», — добавил он.
Григорий отметил, что далеко не все клиентки пытаются добиться его внимания подобным образом. Некоторые вызывали его, чтобы поговорить по душам за чашкой чая.