Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

Сантехник Григорий (имя изменено) подтвердил пикантный миф, что мастера часто сталкиваются с домогательствами со стороны клиенток на рабочих выездах. Об этом он рассказал «Абзацу».

Источник: Freepik

По словам Григория, обычно нежелательное внимание оказывают одинокие или разведенные женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Он объяснил, что клиентки могут встретить его в тонком халате или футболке на голое тело. В его практике также встречались женщины, которые специально уходили в ванную во время работ, а потом возвращались в одном полотенце.

Опытный сантехник объяснил, что никогда не ругается с такими женщинами и не хамит им. «Просто ждал, когда этот порыв пройдет, все успокоится, и продолжал работать», — добавил он.

Григорий отметил, что далеко не все клиентки пытаются добиться его внимания подобным образом. Некоторые вызывали его, чтобы поговорить по душам за чашкой чая.