Рынок недвижимости рушится: Почему продажи жилья в Кишиневе упали на 70%, а квартиры по полгода ищут своих покупателей

На продажу квартиры сейчас уходит около 4 месяцев — вдвое больше, чем год назад, сообщает noi.md со ссылкой на специалиста по недвижимости Виктора Черноморченко. Только в Кишинёве продажи снизились на 70% по сравнению с 2021 годом, а стоимость квадратного метра за несколько лет почти удвоилась.