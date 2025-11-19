Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рынок недвижимости рушится: Почему продажи жилья в Кишиневе упали на 70%, а квартиры по полгода ищут своих покупателей

Эксперты объясняют феномен дороговизной жилья, снижением объемов строительства и обязательными безналичными расчетами при крупных сделках.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт: За 4 года продажи жилья в Кишинёве упали на 70%

На продажу квартиры сейчас уходит около 4 месяцев — вдвое больше, чем год назад, сообщает noi.md со ссылкой на специалиста по недвижимости Виктора Черноморченко. Только в Кишинёве продажи снизились на 70% по сравнению с 2021 годом, а стоимость квадратного метра за несколько лет почти удвоилась.

За полгода в Кишинёве продали 4060 объектов недвижимости — на 45% меньше, чем в прошлом году. Если в 2023-м квадратный метр «в белом варианте» стоил 1070 евро, то в 2025-м — 1720 евро.

Доступность жилья также снизилась: если раньше за квартиру 60 м² нужно было работать чуть более 8 лет, то сейчас — почти 10.

Эксперт объясняет это дороговизной жилья, снижением объемов строительства и обязательными безналичными расчетами при крупных сделках.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.

Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал «КП» в Молдове, почему страна лишилась собственных сортов помидоров (далее…).

Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.

Президент Молдовы выступила в Кишиневе на второй сессии Moldova Security Forum 2025 и поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают Молдову и увеличивают военные расходы страны (далее…).

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше