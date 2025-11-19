Рынок недвижимости рушится: Почему продажи жилья в Кишиневе упали на 70%, а квартиры по полгода ищут своих покупателей

Эксперт: За 4 года продажи жилья в Кишинёве упали на 70%
На продажу квартиры сейчас уходит около 4 месяцев — вдвое больше, чем год назад, сообщает noi.md со ссылкой на специалиста по недвижимости Виктора Черноморченко. Только в Кишинёве продажи снизились на 70% по сравнению с 2021 годом, а стоимость квадратного метра за несколько лет почти удвоилась.
За полгода в Кишинёве продали 4060 объектов недвижимости — на 45% меньше, чем в прошлом году. Если в 2023-м квадратный метр «в белом варианте» стоил 1070 евро, то в 2025-м — 1720 евро.
Доступность жилья также снизилась: если раньше за квартиру 60 м² нужно было работать чуть более 8 лет, то сейчас — почти 10.
Эксперт объясняет это дороговизной жилья, снижением объемов строительства и обязательными безналичными расчетами при крупных сделках.
