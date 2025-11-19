Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

Кардинальные изменения на российском алкорынке произошли за последние три года, отметил аналитик. Введение повышенных импортных пошлин на вино и заметный рост акцизных ставок на пиво привели не только к сокращению поставок этой продукции из недружественных стран, но и к увеличению розничных цен на них. За один только июль 2025-го стоимость импортного хмельного напитка в российских магазинах выросла в среднем на 35 процентов. Все это в конечном счете приводит к постепенному изменению алкогольных предпочтений россиян, отмечают эксперты.