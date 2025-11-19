Ростовские власти высказались о беспилотных троллейбусах

В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали возможность появления беспилотных троллейбусов в городской транспортной системе. Несмотря на развитие технологий и успешный опыт использования автономного транспорта в других регионах, власти города заявили, что в настоящее время внедрение полностью автоматизированных троллейбусов не планируется. По словам специалистов, для запуска такой системы необходима тщательная подготовка, проверка маршрутов и оценка безопасности пассажиров. Об этом сообщает Дон24.