Ростовские власти высказались о беспилотных троллейбусах

Идея использования подобного транспорта обсуждалась ещё два года назад.

В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали возможность появления беспилотных троллейбусов в городской транспортной системе. Несмотря на развитие технологий и успешный опыт использования автономного транспорта в других регионах, власти города заявили, что в настоящее время внедрение полностью автоматизированных троллейбусов не планируется. По словам специалистов, для запуска такой системы необходима тщательная подготовка, проверка маршрутов и оценка безопасности пассажиров. Об этом сообщает Дон24.

Еще два года назад, Игорь Бураков, предложил частично решить проблему нехватки водителей и разгрузить маршруты с помощью автономных троллейбусов. Однако, департамент транспорта уточнил, что на данный момент проект не реализуется и внедрение автоматизированной системы управления пассажирским транспортом официально не запланировано.