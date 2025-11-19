В Ростовской области в 2026 году начнет действовать программа «Земский тренер»

В Ростовской области уже функционируют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря им в сельскую местность привлечено почти полторы тысячи медработников. Возможностями программы «Земский учитель» на Дону воспользовались более 140 педагогов. В 2025 году стартовала программа «Земский работник культуры» — к работе уже приступили 15 ее победителей.