Школьники Владимирской области познакомились с профессиями машиностроения

Участники молодежного клуба при кадровом центре «Работа России» Владимирской области познакомились с профессиями машиностроения. Профтур на предприятие, расположенное в городе Гусь-Хрустальном, организовали в соответствии с целями и задачами национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
Учащиеся 8−9-х классов познакомились с современным производством на Гусевском арматурном заводе и узнали о востребованных профессиях в машиностроительной отрасли. Специалисты предприятия подробно рассказали о работе инженеров, технологов и рабочих специальностей, подчеркнув важность качественного образования, практических навыков и ответственного подхода к работе. Особый интерес у подростков вызвали практические мастер-классы, где они смогли под руководством опытных наставников выполнить простейшие производственные операции и познакомиться с работой оборудования.
«Такие профориентационные мероприятия крайне важны для осознанного выбора будущей профессии. Благодаря поддержке предприятий-партнеров, школьники получают возможность изнутри увидеть современное производство и понять специфику разных профессий», — отметила директор Гусь-Хрустального филиала кадрового центра «Работа России» Владимирской области Оксана Яковлева.
Узнать о заседаниях молодежного клуба можно по телефону единого контакт-центра: 8 (4922) 77−33−03.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.