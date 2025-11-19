Школьники Владимирской области познакомились с профессиями машиностроения

Учащиеся 8−9-х классов познакомились с современным производством на Гусевском арматурном заводе и узнали о востребованных профессиях в машиностроительной отрасли. Специалисты предприятия подробно рассказали о работе инженеров, технологов и рабочих специальностей, подчеркнув важность качественного образования, практических навыков и ответственного подхода к работе. Особый интерес у подростков вызвали практические мастер-классы, где они смогли под руководством опытных наставников выполнить простейшие производственные операции и познакомиться с работой оборудования.