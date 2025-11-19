Скончалась олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина

«Переехав в Горький в 1962 году, Алевтина Сергеевна начала свой трудовой путь на Горьковском автомобильном заводе, но ее настоящей страстью оставались лыжные гонки. Ее жизнь, наполненная спортивными победами и преданностью любимому делу, оставила яркий след в истории нашего региона, который стал для нее вторым домом», — рассказали в министерстве.