Скончалась олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина

Лыжница и олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина скончалась на 84-м году жизни, сообщается в телеграм-канале министерства спорта Нижегородской области.
«Переехав в Горький в 1962 году, Алевтина Сергеевна начала свой трудовой путь на Горьковском автомобильном заводе, но ее настоящей страстью оставались лыжные гонки. Ее жизнь, наполненная спортивными победами и преданностью любимому делу, оставила яркий след в истории нашего региона, который стал для нее вторым домом», — рассказали в министерстве.
Алевтина Олюнина стала олимпийской чемпионкой в 1972 году, выиграв эстафету, а также завоевала серебряную медаль в гонке на 10 километров.
«Алевтина Сергеевна Олюнина — пример несгибаемой воли, упорства и преданности спорту. Ее достижения навсегда вписаны в историю спортивной славы не только нашего региона, но и всей России», — добавили в ведомстве.
Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким Алевтины Олюниной.