«Минскводоканал» сообщил о повреждении трубопровода при стройработах в центре Минска

В Минске строительной организацией 19 ноября был поврежден трубопровод, сообщили в «Минскводоканале».
Сообщается, что повреждение трубопровода произошла в квартале улиц Орловская — Червякова — Богдановича и Веры Хоружей, где «Минскметрострой» проводил строительные работы.
Из-за повреждения в 14.50 в данном квартале было зафиксировано снижение давления в трубопроводе. Оперативные бригады «Минскводоканала» сразу же начали работы по локализации повреждения. Около 16.30 вытекание воды на поврежденном трубопроводе прекратилось.
— Повреждение локализовано, вытекание воды прекращено, — прокомментировали на предприятии.
При этом бригады «Минскводоканала» продолжили работы, связанные с устранением возможных последствий, вызванных повреждением водопроводной сети.
Движение в центре Минска остановилось из-за порыва трубопровода 19 ноября.
Из-за прорыва трубопровода в Минске случилось серьезное подтопление участка дороги. Фото: стоп-кадр | видео БелТА.
Также в Госавтоинспекции Мингорисполкома сообщили об остановке движения всех видов транспорта из-за повреждения трубопровода при строительных работах в центре Минска.
В ГАИ пояснили, что из-за прорыва водопроводной трубы на улице Кропоткина было ограничено движение всех видов транспорта. Так, транспорт остановлен в обоих направлениях по улице Веры Хоружей на участке от бульвара Шевченко в направлении улицы Старовиленской.
Сотрудники ГАИ осуществляют регулировочно-распорядительные действия, пока работает ремонтная бригада «Минскводоканала».
А после еще появилось видео, что происходило после прорыва трубопровода в центре Минска.
На видео с места происшествия видно, что прорыв трубопровода в центре Минска случился, действительно серьезный. Авто с трудом преодолевали водную преграду, которая доходила у некоторых до середины дверей. Также в кадр попала маршрутка с пассажирами, проехавшая по воде. Одно авто, увы, видимо получило гидроудар и стояло в воде уже на «аварийке».
И также в «Минсктрансе» вечером 19 ноября сообщили о том, общественный транспорт в Минске идет с задержками до 20 минут. Около 18.00 часов информировали о том, что задержки общественного транспорта вызваны скоплением машин на улице Куйбышева после порыва трубопровода.
Тем временем ГАИ берет на усиленный контроль маршрутки после критики Лукашенко.