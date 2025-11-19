Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали создать условия для работы инвалидам-бойцам СВО

Депутат ГД: инвалидам-бойцам СВО необходимы условия для работы на гражданке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Необходимо создать все необходимые правовые и технические условия для того, чтобы каждый участник СВО, в частности те, кто получил инвалидность, мог реализовать себя в гражданской профессии, заявил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

«Мы обязаны создать все необходимые правовые и технические условия для того, чтобы каждый герой мог реализовать себя в гражданской профессии. Безусловно, принятие такого решения не должно идти во вред безопасности для остальных участников автомобильного движения. Важно отметить, что уже сейчас отечественный бизнес сделал огромный шаг к инклюзивности управления транспортными средствами», — сказал Киселев в ходе рабочего совещания, посвященного проблеме реабилитации и интеграции в гражданскую жизнь участников СВО, получивших инвалидность.

Он отметил, что для «Единой России» вопросы поддержки участников СВО и их семей в настоящее время имеют приоритетное значение. «Мы должны предоставить участникам СВО с инвалидностью право управления транспортным средством. Возможность управлять автомобилем и получить востребованную профессию водителя — это не только вопрос их собственной мобильности, но и социального и профессионального восстановления, их права на полноценную жизнь», — добавил он.

Также Киселёв подчеркнул необходимость системного подхода к трудоустройству. По его словам, совместно с Минтрудом, нужно подготовить перечень профессий, доступных для ветеранов СВО с инвалидностью, с учетом категорий водительского удостоверения и дополнительных функций.

«Такой перечень необходим для всех специальностей — от водителя автобуса, помогающего пассажирам, до других транспортных профессий. Мы уже начали эту работу совместно с профильными ведомствами, чтобы создать четкий путь от получения инвалидности до обучения и трудоустройства, включая все этапы», — подчеркнул политик.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше