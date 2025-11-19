В Челябинске арестовали начальника тюремной больницы по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Металлургический районный суд Челябинска заключил под стражу до 18 января начальника туберкулезной больницы ГУФСИН по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя СУСК России по Челябинской области и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 января 2026 года», — рассказал собеседник.
Как уточнили в региональном СУСК, фигуранту предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУСБ ФСИН России 18 ноября был задержан начальник федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Специальная туберкулезная больница № 3 ГУФСИН России по Челябинской области», подполковник внутренней службы Евгений Архипов за обеспечение послаблений в режиме содержания, а также за содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных. По месту работы и жительства подозреваемого были проведены обыски.
В пресс-службе СУСК РФ по региону сообщали, что, по версии следствия, Архипов получил в качестве взятки телевизор, строительный вагончик и стройматериалы на сумму не менее 150 тысяч рублей.
Кроме того, ранее по подозрению в получении взяток от фирм были задержаны первый замначальника регионального ГУФСИН Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН России по Челябинской области, полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Центральный районный суд Челябинска арестовал их до 12 января по делу о получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий.