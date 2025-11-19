Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги

Горелкин: видеохостинги РФ полностью заменят YouTube в среднесрочной перспективе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Видеохостинги РФ полностью заменят YouTube в среднесрочной перспективе, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«YouTube в 2010-х годах пришел на российский рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Теперь мы пытаемся исправить эту ситуацию. Мы развиваем свои аналоги, российские видеохостинги, и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube», — сказал он.

Депутат добавил, что YouTube стал оружием пропаганды, которое очень активно используют западные страны в информационной войне.