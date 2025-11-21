Интервью. Андрей Бетин: в России формируется каркас «новой ответственности»

О втором сезоне премии «Россия — страна возможностей» редакции Новостей Mail рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Новости Mail: Насколько изменились ключевые задачи, стоящие перед премией, ко второму сезону? Появились ли новые акценты, приоритеты, учитывая опыт первого года?
Андрей Бетин:
Мы рассматривали первый сезон как реальное подтверждение, что в России существует мощный пласт лидеров-созидателей, чьи инициативы обладают значительной трансформационной энергией.
Первый сезон доказал это — мы увидели не просто набор успешных кейсов, а формирование живого сообщества, где успех одного становится ресурсом для многих. Во втором сезоне произошла закономерная эволюция: от признания — к системному развитию. Задача сместилась от поиска ярких примеров на построение экосистемы развития. Мы целенаправленно усилили образовательный и медийный компоненты, превратив премию в траекторию личностной и профессиональной эволюции, где лауреаты получают не только признание, но и инструменты для масштабирования своего влияния.
Сообщество финалистов первого сезона стало важной частью премии. Какие конкретные механизмы и инициативы были реализованы, чтобы укрепить это сообщество? Как вы оцениваете его вклад в поддержку премии и мотивацию новых участников?
Сообщество финалистов — это главный актив премии. Наша задача заключалась не в его администрировании, а в создании условий для самоорганизации и синергии. Мы внедрили систему регулярных встреч, нетворкинг-сессий и предоставили платформу для совместных проектов. Они — живое доказательство тезиса «1 + 1 = 11».
На второй сезон премии было подано 58 000 заявок. Какова динамика количества и качества заявок по сравнению с первым сезоном?
Рост почти в два раза — соразмерен росту доверия к премии. Для нас важна не только количественная, но и качественная динамика. Мы отмечаем, что деятельность участников стала более проработанной, с четким KPI и пониманием долгосрочного социального эффекта. Это следствие двух факторов: во-первых, обратной связи от сообщества финалистов, которая сформировала эталон успеха. Во-вторых, расширения нашего информационного охвата.
Направления проектов «Образование», «Культура» и «Добрые дела» получили наибольшее количество заявок в этом году. С чем, по вашему мнению, связана такая популярность этих направлений? Отражает ли это актуальные запросы общества и приоритеты развития страны?
В современной России мы наблюдаем мощный запрос на осмысленную деятельность, на созидание, которое выходит за рамки личного успеха. «Образование» — это инвестиция в человеческий капитал. «Культура» — это поиск и укрепление идентичности в быстро меняющемся мире. «Добрые дела» — это практическая реализация принципов гражданской солидарности. Вместе эти направления формируют каркас так называемой «новой ответственности», когда самореализация неразрывно связана с вкладом в развитие своего города, региона, страны. Это отражает возврат к фундаментальным ценностям, но на новом, более осознанном уровне.
Как вы оцениваете влияние народного голосования на конечный результат?
Народное голосование выполняет критически важную функцию легитимации премии. Экспертная оценка измеряет глубину, масштаб и профессиональное исполнение проекта. Народное голосование измеряет его социальный резонанс — ту самую «народную пользу», которая не всегда укладывается в строгие критерии. Это не параллельный, а дополняющий процесс. Он позволяет выявить инициативы, которые, возможно, не являются технологическими прорывами, но точечно и глубоко решают конкретную проблему сообщества. Таким образом, финал премии становится не просто выбором лучших из лучших, а актом коллективного волеизъявления, что делает победу по-настоящему значимой.
Учитывая опыт двух сезонов премии, можете ли вы уже сейчас сделать какие-либо выводы о состоянии и развитии социальных лифтов в России?
Социальные лифты в стране не просто работают, а приобретают новую, сетевую форму. Это уже не только вертикальные карьерные траектории, но и горизонтальные лифты признания. Мы видим прогресс в сферах, связанных с креативными индустриями, социальным предпринимательством и общественной деятельностью, где талант и энергия могут быть конвертированы в реальный авторитет и поддержку.
Какие планы у платформы «Россия — страна возможностей» по дальнейшему развитию премии и расширению ее масштаба? Рассматриваете ли вы возможность добавления новых номинаций или форматов участия?
Наша стратегия — это движение от премии как события к премии как постоянно действующей экосистеме возможностей. Введение номинации «Регион возможностей» — первый шаг в этом направлении, переводящий фокус с личности на системные условия, которые территория создает для своих жителей.