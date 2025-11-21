Интервью. Андрей Бетин: в России формируется каркас «новой ответственности»

Первый сезон доказал это — мы увидели не просто набор успешных кейсов, а формирование живого сообщества, где успех одного становится ресурсом для многих. Во втором сезоне произошла закономерная эволюция: от признания — к системному развитию. Задача сместилась от поиска ярких примеров на построение экосистемы развития. Мы целенаправленно усилили образовательный и медийный компоненты, превратив премию в траекторию личностной и профессиональной эволюции, где лауреаты получают не только признание, но и инструменты для масштабирования своего влияния.