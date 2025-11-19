Нижегородский вуз планирует запустить спутник на орбиту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Спутник Университета Лобачевского (ННГУ, Нижний Новгород), предназначенный для агроэкологических исследований, будет запущен на орбиту в конце декабря, сообщил ТАСС на форуме «Цифровые решения» ректор вуза Олег Трофимов.
«В конце года мы ждем запуска этого спутника. Мы ориентируемся на самый конец декабря, как раз в канун нового года», — сказал Трофимов. Пуск будет осуществляться с космодрома «Восточный».
Ректор отметил, что проект является значимым для университета, поскольку вуз активно занимается развитием космической связи. Для этого в ННГУ создана Передовая инженерная школа.
«Этот спутник будет выполнять достаточно важные для нас задачи. Это будет видеосъемка с высоким разрешением, при помощи которой с искусственным интеллектом мы будем обрабатывать фотографии и принимать соответствующие решения. Это будут вопросы землепользования, эффективного использования земель, сельского хозяйства», — добавил собеседник агентства.
Трофимов также рассказал, что к работе с данными будут привлекать студентов ННГУ. «Спутник будет позволять тем ребятам, которые у нас учатся в университете и являются нашими потенциальными абитуриентами, изучать эти снимки и принимать управленческие решения, которые позволят решать более значимые задачи», — заключил ректор.
В ноябре 2025 года сотрудники вуза провели приемку спутника, изготовленного специалистами компании «Геоскан» на разработанной ими оригинальной спутниковой платформе «Геоскан 16U». Полезную нагрузку космического спутника «Лобачевский» составляют две спектральные камеры: мультиспектральная камера и гиперспектральная камера, созданная специалистами Самарского государственного университета им. академика С. П. Королева. Спектральные данные, полученные с космической орбиты, будут обрабатываться с помощью программно-аппаратного комплекса, созданного в Институте информационных технологий, математики и механики ННГУ под руководством доктора технических наук профессора Вадима Турлапова.