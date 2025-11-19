Нижегородский вуз планирует запустить спутник на орбиту

Трофимов также рассказал, что к работе с данными будут привлекать студентов ННГУ. «Спутник будет позволять тем ребятам, которые у нас учатся в университете и являются нашими потенциальными абитуриентами, изучать эти снимки и принимать управленческие решения, которые позволят решать более значимые задачи», — заключил ректор.