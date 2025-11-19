В Шахтах водитель иномарки пытался уйти от погони и врезался в служебное авто

В Шахтах после опасной погони задержали водителя «Хендай Санта фе» (Hyundai Santa Fe). Оказалось, 55-летний мужчина был под градусом и очень испугался, когда услышал требование остановиться, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Иномарка привлекла внимание полиции при выезде из двора многоквартирного дома. Патрульные предложили водителю остановиться, но вместо этого он резко ускорился и попытался уйти от преследования на темных улицах города.
В какой-то момент экипаж ДПС все-таки смог перекрыть путь беглецу, но и в этой ситуации он продолжил движение, в итоге налетев на патрульную машину. Удар пришелся в переднюю часть служебного транспорта. Обошлось без травм, но оба ТС получили повреждения.
На допросе мужчина признался, что перед поездкой пил алкоголь. Он специально ехал с выключенными фарами, чтобы его не заметили, но своим поведением, наоборот, привлек внимание.
Иномарку отправили на штрафстоянку, нарушитель отказался от медицинского освидетельствования. В его отношении составили три административных материала: за отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования об остановке и уклонение от исполнения административного наказания.
