Ташкентский хокимият объяснил, почему изменил цены на парковку возле рынков и торговых комплексов

Как заявили в хокимияте, решение было принято после детального мониторинга и анализа реального времени, которое водители проводят на стоянках. Обновлённая система оплаты призвана сделать парковку возле рынков и ТЦ более удобной, быстрой и доступной для всех, а не только для тех, кто привык занимать места на целый день.