Ташкентский хокимият объяснил, почему изменил цены на парковку возле рынков и торговых комплексов

Как заявили в хокимияте, решение было принято после детального мониторинга и анализа реального времени, которое водители проводят на стоянках. Обновлённая система оплаты призвана сделать парковку возле рынков и ТЦ более удобной, быстрой и доступной для всех, а не только для тех, кто привык занимать места на целый день.
Мониторинг показал: для покупателей хватает двух часов.
Сотрудники Управления муниципальными активами провели исследование, результаты которого однозначны: большинству посетителей для совершения всех необходимых покупок достаточно двух часов. Именно поэтому стоимость первых двух часов парковки оставили без изменений — это удобно и привычно для всех обычных покупателей.
Дольше всего на стоянках остаются те, чья деятельность непосредственно связана с рынком: работники, торговцы, представители сервисных компаний и прочие «долгосрочные» пользователи. Именно на эту категорию рассчитано подорожание: теперь за продолжительное пребывание придётся платить больше.
Зачем это делается?
В хокимияте пояснили, что основная цель — навести порядок и повысить доступность парковок для всех. Более дорогая длительная стоянка стимулирует не занимать парковочные места подолгу и освобождать их для других покупателей, что особенно актуально в часы пик и по выходным.
Это позволит снизить перегруженность парковочных площадок, уменьшить пробки на подъездах к рынкам, повысить вероятность того, что обычный покупатель быстро найдёт свободное место.
В администрации отмечают, что такие меры способствуют повышению безопасности и эффективности использования городской инфраструктуры. Новые тарифы — инструмент для упорядочения, а не способ «содрать» деньги с рядовых посетителей.