Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкентский хокимият объяснил, почему изменил цены на парковку возле рынков и торговых комплексов

Vaib.uz (Узбекистан. 19 ноября). Власти Ташкента прокомментировали вызвавшее бурю обсуждений изменение тарифов на парковку у рынков и торговых комплексов.

Источник: Vaib.Uz

Как заявили в хокимияте, решение было принято после детального мониторинга и анализа реального времени, которое водители проводят на стоянках. Обновлённая система оплаты призвана сделать парковку возле рынков и ТЦ более удобной, быстрой и доступной для всех, а не только для тех, кто привык занимать места на целый день.

Мониторинг показал: для покупателей хватает двух часов.

Сотрудники Управления муниципальными активами провели исследование, результаты которого однозначны: большинству посетителей для совершения всех необходимых покупок достаточно двух часов. Именно поэтому стоимость первых двух часов парковки оставили без изменений — это удобно и привычно для всех обычных покупателей.

Дольше всего на стоянках остаются те, чья деятельность непосредственно связана с рынком: работники, торговцы, представители сервисных компаний и прочие «долгосрочные» пользователи. Именно на эту категорию рассчитано подорожание: теперь за продолжительное пребывание придётся платить больше.

Зачем это делается?

В хокимияте пояснили, что основная цель — навести порядок и повысить доступность парковок для всех. Более дорогая длительная стоянка стимулирует не занимать парковочные места подолгу и освобождать их для других покупателей, что особенно актуально в часы пик и по выходным.

Это позволит снизить перегруженность парковочных площадок, уменьшить пробки на подъездах к рынкам, повысить вероятность того, что обычный покупатель быстро найдёт свободное место.

В администрации отмечают, что такие меры способствуют повышению безопасности и эффективности использования городской инфраструктуры. Новые тарифы — инструмент для упорядочения, а не способ «содрать» деньги с рядовых посетителей.