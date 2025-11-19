Ричмонд
Барк «Крузенштерн» завершил навигацию 2025 года

На паруснике закончилась практика курсантов из учебных заведений Росрыболовства.

Источник: пресс-служба БГАРФ

Калининградский парусник «Крузенштерн» 19 ноября завершил навигацию 2025 года. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, за этот год барк прошел более 22 тысяч морских миль, большую часть из которых — под парусами.

Напомним, морскую часть третьего рейса 2025 года «Крузенштерн» завершил 1 ноября.

Всего за период навигации-2025 на паруснике прошли первую морскую практику 420 практикантов-курсантов вузов и ссузов Росрыболовства из Калининграда, Санкт-Петербурга, Керчи, Петропавловска-Камчатского, Астрахани, Ейска, Мурманска. Были и иностранные курсанты — ребята из Египта, Марокко, Кубы, Казахстана.

В этом году парусник отметил 30-летний юбилей начала первой кругосветки. В следующем году «Крузенштерн» отметит 100-летний юбилей спуска на воду.