Барк «Крузенштерн» завершил навигацию 2025 года

Калининградский парусник «Крузенштерн» 19 ноября завершил навигацию 2025 года. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, за этот год барк прошел более 22 тысяч морских миль, большую часть из которых — под парусами.
Напомним, морскую часть третьего рейса 2025 года «Крузенштерн» завершил 1 ноября.
Всего за период навигации-2025 на паруснике прошли первую морскую практику 420 практикантов-курсантов вузов и ссузов Росрыболовства из Калининграда, Санкт-Петербурга, Керчи, Петропавловска-Камчатского, Астрахани, Ейска, Мурманска. Были и иностранные курсанты — ребята из Египта, Марокко, Кубы, Казахстана.
В этом году парусник отметил 30-летний юбилей начала первой кругосветки. В следующем году «Крузенштерн» отметит 100-летний юбилей спуска на воду.