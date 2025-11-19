Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поселок Зеленый в Тамбовской области посетила бригада медиков

В ее состав вошли офтальмолог, терапевт, хирург и гинеколог.

Врачебная бригада Рассказовской центральной районной больницы посетила поселок Зеленый Тамбовской области в ходе недели борьбы с диабетом. Это соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Рассказовского района.

В поселке медики побывали 12 ноября. В состав врачебной бригады вошли офтальмолог, терапевт, хирург и гинеколог. Всего они осмотрели 63 человека, из которых 45 человек в ходе диспансеризации взрослого населения.

По итогам обследования у пяти человек впервые выявили артериальную гипертензию, у трех — преддиабет, у пяти — гиперхолестеринемию и у шести — гиподинамию. Помимо комплексного осмотра, для жителей поселка медики провели беседу на тему «Факторы риска развития сахарного диабета».

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.