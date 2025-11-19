Поселок Зеленый в Тамбовской области посетила бригада медиков

Врачебная бригада Рассказовской центральной районной больницы посетила поселок Зеленый Тамбовской области в ходе недели борьбы с диабетом. Это соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Рассказовского района.
В поселке медики побывали 12 ноября. В состав врачебной бригады вошли офтальмолог, терапевт, хирург и гинеколог. Всего они осмотрели 63 человека, из которых 45 человек в ходе диспансеризации взрослого населения.
По итогам обследования у пяти человек впервые выявили артериальную гипертензию, у трех — преддиабет, у пяти — гиперхолестеринемию и у шести — гиподинамию. Помимо комплексного осмотра, для жителей поселка медики провели беседу на тему «Факторы риска развития сахарного диабета».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.