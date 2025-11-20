Волгоградский музыкальный театр возглавил новый директор Михаил Лапин

Лапин приступил к работе 14 ноября. Ему 43 года, он окончил Волгоградский государственный университет. Работает на руководящих позициях уже больше 12 лет. С 2013 года он был директором детской музыкальной школы № 5, ранее служил в органах исполнительной власти Волгограда и Волгоградской области.