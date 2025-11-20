Ричмонд
Волгоградский музыкальный театр возглавил новый директор Михаил Лапин

В коллективе музтеатра произошла кадровая смена.

Источник: Волгоградский музыкальный театр

В Волгоградском музыкальном театре сменился директор. Новым руководителем стал Михаил Лапин, его назначение подтвердили в комитете по культуре администрации города. Он заменил Кристину Блинову, которая возглавляла театр с 2020 года.

Лапин приступил к работе 14 ноября. Ему 43 года, он окончил Волгоградский государственный университет. Работает на руководящих позициях уже больше 12 лет. С 2013 года он был директором детской музыкальной школы № 5, ранее служил в органах исполнительной власти Волгограда и Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в ЦРБ в Волгоградской области сменился главный врач.