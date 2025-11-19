Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Движение ограничено в обоих направлениях». ГАИ сообщила об остановке движения из-за прорыва трубопровода в центре Минска

Движение в центре Минска остановлено из-за порыва трубопровода.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции Мингорисполкома сообщили об остановке движения всех видов транспорта из-за повреждения трубопровода при строительных работах в центре Минска 19 ноября.

В ГАИ заявили, что из-за прорыва водопроводной трубы на улице Кропоткина ограничено движение всех видов транспорта. Так, транспорт остановлен в обоих направлениях по улице Веры Хоружей на участке от бульвара Шевченко в направлении улицы Старовиленской.

Сотрудники ГАИ осуществляют регулировочно-распорядительные действия, пока работает ремонтная бригада «Минскводоканала».

Ранее «Минскводоканал» сообщил о повреждении трубопровода при стройработах в центре Минска.

Тем временем ГАИ берет на усиленный контроль маршрутки после критики Лукашенко.