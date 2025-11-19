«Движение ограничено в обоих направлениях». ГАИ сообщила об остановке движения из-за прорыва трубопровода в центре Минска

В ГАИ заявили, что из-за прорыва водопроводной трубы на улице Кропоткина ограничено движение всех видов транспорта. Так, транспорт остановлен в обоих направлениях по улице Веры Хоружей на участке от бульвара Шевченко в направлении улицы Старовиленской.