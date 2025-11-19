«Движение ограничено в обоих направлениях». ГАИ сообщила об остановке движения из-за прорыва трубопровода в центре Минска

В Госавтоинспекции Мингорисполкома сообщили об остановке движения всех видов транспорта из-за повреждения трубопровода при строительных работах в центре Минска 19 ноября.
В ГАИ заявили, что из-за прорыва водопроводной трубы на улице Кропоткина ограничено движение всех видов транспорта. Так, транспорт остановлен в обоих направлениях по улице Веры Хоружей на участке от бульвара Шевченко в направлении улицы Старовиленской.
Сотрудники ГАИ осуществляют регулировочно-распорядительные действия, пока работает ремонтная бригада «Минскводоканала».
Ранее «Минскводоканал» сообщил о повреждении трубопровода при стройработах в центре Минска.
