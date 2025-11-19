69 контролируемых выжиганий растительности запланировали в Ростовской области

Сегодня, 19 ноября, в 25 территориях Ростовской области должны были выполнить 69 плановых выжиганий сухой растительности. Под контролируемый пал выделили более 86 га, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
При этом сутками ранее сухую растительность выжигали 50 раз в 20 территориях области. Огнем было пройдено 69 га.
В МЧС поясняют: плановые выжигания нужны для снижения риска неконтролируемых природных пожаров. Подобные работы обычно проводятся во всех муниципалитетах по заранее согласованному графику. На местах палов дежурят пожарно-спасательные расчеты.
