Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

69 контролируемых выжиганий растительности запланировали в Ростовской области

Плановые выжигания должны были провести на 155 га за двое суток в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 ноября, в 25 территориях Ростовской области должны были выполнить 69 плановых выжиганий сухой растительности. Под контролируемый пал выделили более 86 га, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

При этом сутками ранее сухую растительность выжигали 50 раз в 20 территориях области. Огнем было пройдено 69 га.

В МЧС поясняют: плановые выжигания нужны для снижения риска неконтролируемых природных пожаров. Подобные работы обычно проводятся во всех муниципалитетах по заранее согласованному графику. На местах палов дежурят пожарно-спасательные расчеты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.