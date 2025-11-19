Главные новости к вечеру 19 ноября 2025 года

СМИ: прекращение боев на Украине могут согласовать в ноябре
Как сообщает Politico, Вашингтон готов обнародовать масштабное мирное соглашение с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что стороны могут достичь договоренностей до конца ноября.
В Польше заявили о закрытии последнего работающего генконсульства РФ
Верховная рада отправила в отставку министра юстиции и главу Минэнерго
Верховная Рада Украины отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. Глава Минэнерго Украины Гринчук была уволена вслед за Галущенко.
Посол РФ: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения
В Госдепартаменте США отказываются вести разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном после начала боевых действий на Украине. Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев.
ВС РФ ударили «Искандером» по пусковым установкам MLRS
Российские военные уничтожили две пусковые установки американского производства MLRS в Харьковской области, из которых ВСУ ракетами ATACMS обстреляли Воронеж, сообщили в Минобороны.