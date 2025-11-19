Ричмонд
Главные новости к вечеру 19 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 19 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

СМИ: прекращение боев на Украине могут согласовать в ноябре

Источник: Reuters

Как сообщает Politico, Вашингтон готов обнародовать масштабное мирное соглашение с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что стороны могут достичь договоренностей до конца ноября.

В Польше заявили о закрытии последнего работающего генконсульства РФ

Источник: Генеральное консульство России в Гданьске

Польша приняла решение закрыть последнее генконсульство РФ в Гданьске. Об это 19 ноября сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в сейме.

Верховная рада отправила в отставку министра юстиции и главу Минэнерго

Источник: Reuters

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. Глава Минэнерго Украины Гринчук была уволена вслед за Галущенко.

Посол РФ: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения

Источник: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

В Госдепартаменте США отказываются вести разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном после начала боевых действий на Украине. Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев.

ВС РФ ударили «Искандером» по пусковым установкам MLRS

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные уничтожили две пусковые установки американского производства MLRS в Харьковской области, из которых ВСУ ракетами ATACMS обстреляли Воронеж, сообщили в Минобороны.

