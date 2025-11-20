«Вклад в демографическую ситуацию»: в Татарстане фиксируется снижение смертности

Об этом сообщила начальник отдела разработки и реализации специальных программ и проектов Минздрава РТ Эльза Марданова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.
«Это наш большой вклад в демографическую ситуацию. Сегодня республика показывает хорошие результаты по снижению младенческой и детской смертности. У нас очень низкие показатели», — сказала она.
Марданова подчеркнула, что в республике большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям — профосмотрам, диспансеризации, промышленной диспансеризации. Кроме того, оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.
«Следующий этап — диспансерное наблюдение, что тоже вносит свой вклад в снижение смертности», — заявила она.
Первый замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов добавил, что в Татарстане, как и в целом по России, с 2017 года фиксируется снижение рождаемости.
«За январь — декабрь 2024 года показатель численности родившихся на 1 тыс. человек населения составил 8,8, естественной убыли — 2,5. За январь — март 2025 года численность родившихся на 1 тыс. человек населения составила 8,3. Суммарный коэффициент рождаемости в расчете на одну женщину за 2024 год составил 1,451. На 1 ноября — 1,46», — отметил он.
По словам Валиуллова, в республике действуют 64 меры социальной поддержки. Их получают 27% жителей, или 1,1 млн человек.
Из бюджета Татарстана на меры соцподдержки семей с детьми по линии Минтрудсоцзащиты было направлено более 14 млрд рублей, уточнил он.
Директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Айгюль Хурамшина рассказала, что численность населения республики продолжает расти благодаря миграционному притоку. К началу этого года она превысила 4 млн человек.
«Прирост населения в основном происходит за счет мигрантов из стран СНГ — около 60%. К нам приезжают из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана», — заметила она.
Татарстанцы, по словам Хурамшиной, в основном переезжают в Санкт-Петербург и Москву, меньше — за рубеж.
«Но к нам приезжают невысокой квалификации трудовые ресурсы, а уезжают высококвалифицированные специалисты, востребованные в двух столицах», — резюмировала она.