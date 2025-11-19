Ричмонд
В Самаре вдове Героя России вручили медаль «Золотая Звезда»

Глава Самарской области провел церемонию вручения медали «Золотая Звезда».

Источник: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медаль вдове Героя России «Золотая Звезда». Старший прапорщик Виталий Шаповалов погиб при исполнении воинского долга.

— Мы никогда не забудем подвиг Виталия Николаевича, никогда не забудем дело, мы никогда не оставим его семью. Мы будем бережно хранить память о нем. Он — пример безусловного героизма, — отметил глава региона.

Виталий Шаповалов родился в Рязани, в 90-х проходил службу по призыву на Дальнем Востоке. Трижды военнослужащий был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», а также медалью Суворова. Государственную награду вручили жене бойца.

