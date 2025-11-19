В Липецкой области отремонтировали дорогу к селу Сезеново

Автодорогу Вязово — Сезеново длиной 5,7 км ввели в эксплуатацию после ремонта в Лебедянском районе Липецкой области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
Специалисты восстановили кромку, уложили два слоя нового покрытия из асфальтобетона, укрепили щебнем обочины. Также они привели в порядок остановочные площадки, заасфальтировали съезды и примыкания, отремонтировали водопропускные трубы и разворотную площадку. На дороге заменили барьерное ограждение и знаки, нанесли разметку. Новое покрытие успешно прошло испытания в дорожной лаборатории, срок гарантии на него составит четыре года.
Трасса ведет к селу Сезеново. Там путешественников привлекает культурно-туристический комплекс «Сезеново» с частным музеем и курантами, рыбаков — пруд, а паломников — Сезеновский Иоанно-Казанский женский монастырь.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.