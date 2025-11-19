В Липецкой области отремонтировали дорогу к селу Сезеново

Специалисты восстановили кромку, уложили два слоя нового покрытия из асфальтобетона, укрепили щебнем обочины. Также они привели в порядок остановочные площадки, заасфальтировали съезды и примыкания, отремонтировали водопропускные трубы и разворотную площадку. На дороге заменили барьерное ограждение и знаки, нанесли разметку. Новое покрытие успешно прошло испытания в дорожной лаборатории, срок гарантии на него составит четыре года.