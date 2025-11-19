В Костроме тренеры-преподаватели прошли курсы повышения квалификации

Специалисты посетили курсы по теме «Теоретические и практические аспекты подготовки спортсменов в различных видах спорта». Обучение проводили специалисты инновационного центра Олимпийского комитета России «Рекордика» на базе общественной палаты Костромской области. Для участников были организованы лекции о биоэнергетике, подготовке лыжного инвентаря и морфо-функциональном статусе спортсменов. Также педагоги изучали психологические инструменты в тренерской деятельности, командное взаимодействие в системе тренер-родители-спортсмены и другое. Завершились курсы итоговой аттестацией.