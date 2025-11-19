В Костроме тренеры-преподаватели прошли курсы повышения квалификации

Тренеры-преподаватели спортивной школы № 5 Костромы приняли участие в курсах повышения квалификации. Это отвечает задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Специалисты посетили курсы по теме «Теоретические и практические аспекты подготовки спортсменов в различных видах спорта». Обучение проводили специалисты инновационного центра Олимпийского комитета России «Рекордика» на базе общественной палаты Костромской области. Для участников были организованы лекции о биоэнергетике, подготовке лыжного инвентаря и морфо-функциональном статусе спортсменов. Также педагоги изучали психологические инструменты в тренерской деятельности, командное взаимодействие в системе тренер-родители-спортсмены и другое. Завершились курсы итоговой аттестацией.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.