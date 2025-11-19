На Кубани в станице Выселки завершают благоустройство территории возле реки

Благоустройство территории для всесезонного отдыха возле реки Журавки подходит к концу в станице Выселки в границах переулков Коммунаров и Вокзального. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Общая площадь благоустроенной территории составит около 5 тыс. кв. м. Там устанавливают спортивную и детскую площадки, укладывают пешеходные дорожки и монтируют освещение. Также рабочие установят малые архитектурные формы. Завершат благоустройство прибрежной зоны отдыха высадкой хвойных и лиственных деревьев, кустарников. Все работы закончат до конца ноября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.