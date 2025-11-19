Ричмонд
БелТА показало видео после порыва трубопровода и остановки транспорта в центре Минска

Появилось видео ситуации на улицах в центре Минска после прорыва трубопровода.

Источник: Комсомольская правда

Появилось видео, что происходило в центре Минска после серьезного прорыва трубопровода во время строительных работ. Видео опубликовал телеграм-канал БелТА.

«Комсомолка» писала о том, что в Минске 19 ноября произошел порыв трубопровода. В «Минскводоканале» сообщили о повреждении трубопровода при стройработах в центре Минска, а также о работе аварийных бригад.

Затем стало известно, что повреждение трубопровода привело к остановке движения. ГАИ сообщила, движение в квартале было ограничено в обоих направлениях.

На видео с места происшествия видно, что прорыв трубопровода в центре Минска случился, действительно серьезный. Авто с трудом преодолевали водную преграду, которая доходила у некоторых до середины дверей. Также в кадр попала маршрутка с пассажирами, проехавшая по воде. Одно авто, увы, видимо получило гидроудар и стояло в воде уже на «аварийке».

Тем временем ГАИ берет на усиленный контроль маршрутки после критики Лукашенко.

А еще украинка пыталась вывезти из Беларуси 42 тысячи долларов в своих колготках.

И МВД сообщило, что гомельчанка провернула серию афер и взбудоражила соцсети.