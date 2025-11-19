БелТА показало видео после порыва трубопровода и остановки транспорта в центре Минска

На видео с места происшествия видно, что прорыв трубопровода в центре Минска случился, действительно серьезный. Авто с трудом преодолевали водную преграду, которая доходила у некоторых до середины дверей. Также в кадр попала маршрутка с пассажирами, проехавшая по воде. Одно авто, увы, видимо получило гидроудар и стояло в воде уже на «аварийке».