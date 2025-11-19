В Нижневартовске открыли благоустроенный бульвар

На пространстве создали несколько зон для активного и спокойного отдыха. Там проложили тротуары и велодорожку, установили площадку для настольного тенниса на безопасном покрытии и островки со столами для шахмат. Также на территории появились скамейки, многоместные парковые качели, современное освещение, система видеонаблюдения и модульный общественный туалет. Оригинальность бульвару придают арт-объекты. Также там установлены скамейки с подсветкой и встроенными USB-разъемами для зарядки устройств.