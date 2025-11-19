В Нижневартовске открыли благоустроенный бульвар

Территорию для отдыха от улицы Мира до Комсомольского озера благоустроили в Нижневартовске Югры в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении капитального строительства города.
На пространстве создали несколько зон для активного и спокойного отдыха. Там проложили тротуары и велодорожку, установили площадку для настольного тенниса на безопасном покрытии и островки со столами для шахмат. Также на территории появились скамейки, многоместные парковые качели, современное освещение, система видеонаблюдения и модульный общественный туалет. Оригинальность бульвару придают арт-объекты. Также там установлены скамейки с подсветкой и встроенными USB-разъемами для зарядки устройств.
Помимо этого, на бульваре высадили калину, ель, пузыреплодник, дерен и спирею. Зеленая зона с деревьями и кустарниками сделала пространство еще более комфортным и уютным для жителей и гостей города. Территория уже открыта для посещения, она стала продолжением существующего бульвара от улицы Ленина до улицы Мира.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.