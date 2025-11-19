Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях

«Ремонтные работы на инфраструктуре нужны, чтобы поезда приходили вовремя. Проводить обслуживание пути и контактной сети стараются вне сезона, когда курсирует меньше поездов. Однако в связи с такими работами поезда могут менять расписание, а открытие продаж может задерживаться», — уточнили в пресс-службе.
По информации компании-перевозчика, изменения затронут движение поезда №⅞ Санкт-Петербург — Севастополь. Продажа билетов временно приостановлена с 14 февраля отправлением из Севастополя, с 15 февраля отправлением из Санкт-Петербурга.
Кроме того, на поезда № 27/28, 67/68, 195/196 Москва — Симферополь, 91/92 Москва — Севастополь закрыта продажа с 15 февраля. Также закрыта продажа с 15 февраля отправлением в оба направления на поезд № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь (через Москву).
«Поезд № 75/76 Симферополь — Омск с 15 января курсирует до Тюмени. Из Тюмени в Симферополь он ходит под номером 185/186. К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Симферополя с 16 февраля», — уточнили в пресс-службе.
Также поезд № 141/142 Симферополь — Пермь из Перми не ходит. Вместо него назначили поезд № 162/161. К обычному графику работы поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Перми с 14 февраля.
Временно закрыта с 15 февраля продажа билетов в оба направления на поезд № 315/316 Симферополь — Адлер, а с 16 февраля временно закрыта продажа билетов на поезд № 327/328 Симферополь — Кисловодск отправлением из крымской столицы, добавили в компании.
Ранее в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» РИА Новости Крым сообщили, что больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них — 4 тысячи человек встретят 1 января в пути.