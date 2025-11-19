Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях

«Ремонтные работы на инфраструктуре нужны, чтобы поезда приходили вовремя. Проводить обслуживание пути и контактной сети стараются вне сезона, когда курсирует меньше поездов. Однако в связи с такими работами поезда могут менять расписание, а открытие продаж может задерживаться», — уточнили в пресс-службе.