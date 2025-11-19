Ричмонд
Стартовало народное голосование премии «Больше, чем путешествие»

Стартовал ключевой этап первой Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» — народное голосование. До 5 декабря 2025 года каждый житель страны может отдать свой голос за финалистов, чьи проекты и идеи формируют новый, осмысленный взгляд на путешествия по России. Голосование проходит в официальном сообществе программы во «ВКонтакте» и на сайте премии.

Источник: Всероссийская премия «Больше, чем путешествие»

Премия, учрежденная Росмолодёжью, призвана выявить и отметить тех, кто через туризм воспитывает в молодом поколении гражданскую идентичность, патриотизм и вдохновляет на служение обществу. На конкурс поступило рекордное количество заявок — более 7,7 тысячи из всех регионов страны. После экспертной оценки были определены 72 финалиста в семи основных номинациях, таких как «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем медиа» и других.

Именно за этих участников и предстоит проголосовать россиянам. Результаты народного голосования напрямую повлияют на определение победителей в шести номинациях. Участвовать в голосовании и следить за ним можно в официальном сообществе программы «Больше, чем путешествие» во «ВКонтакте» и на сайте премии.

Мы считаем важным, чтобы победителей выбирали не только эксперты и профессионалы сферы, но и люди, которые путешествуют по России, возможно, встречались с нашими финалистами и их проектами, и они им запомнились и полюбились. Призываем всех поддержать тех, кто своим трудом развивает деятельный молодёжный туризм и через него помогает нашим детям знать свою страну, любить ее и гордиться достижениями.

Олеся Тетерина
генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие»

Отдельно на официальном сайте премии проходит голосование в специальной номинации «Больше, чем путешественник». В ней участвуют 50 авторов лучших историй о поездках по стране, отобранных по уровню вовлеченности аудитории и оценке экспертов. Чтобы отдать голос за путешественника, необходимо зарегистрироваться на сайте премии.

Имена победителей во всех номинациях будут объявлены 24 декабря 2025 года на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия». Победителей ждет признание на федеральном уровне, информационная поддержка, сертификаты на путешествия и подарки от партнеров.

Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи и Минобрнауки России. Программа «Больше, чем путешествие» уже позволила более 310 тысячам молодых людей отправиться в познавательные поездки по стране, совмещая туризм с посещением предприятий, образовательных организаций и участием в волонтерской деятельности.