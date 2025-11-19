Федор Конюхов добрался до Антарктиды и проведет там четыре месяца

Уточняется, что экспедиция Конюхова прибыла на российскую станцию Беллинсгаузен. «Вечером 19 ноября возьмем курс на остров Смоленск. Там начнется ключевой этап экспедиции: высадка команды и подготовка к установке первой одиночной сезонной научной станции в Антарктиде», — пишет путешественник.
Он также сообщил, что с ноября 2025 по март 2026 года на острове Смоленск (Livingston) в архипелаге Южные Шетландские острова планирует исследовать содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды.
Несмотря на досрочное завершение путешествия, Конюхов побил очередной мировой рекорд в феврале 2025 года. Так, он стал первым в истории человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке.