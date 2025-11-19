В микрорайоне Первомайском города Иркутска благоустроили сквер. Он находится между домами № 1 на улице Бажова и № 18 на улице Алмазной. Ранее на этом месте были незаконные гаражи, а после их сноса заброшенный пустырь. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, в прошлом году в сквере обустроили пешеходные дорожки, уложили плитку, смонтировали освещение, сделали парковочные карманы, установили скамейки и урны.
В центре установили фигуру оленя из зеркальной нержавеющей стали — отсылка к сказанию Павла Бажова «Серебряное копытце».
— Замысел подчеркнуть название улицы, на которой расположен сквер, возник при разработке проекта вместе с жителями микрорайона и депутатами, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
В этом году работы продолжили за счёт местного бюджета. На территории появились два больших игровых комплекса, качели, а для безопасности установили камеры видеонаблюдения.