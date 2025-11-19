В микрорайоне Первомайском города Иркутска благоустроили сквер. Он находится между домами № 1 на улице Бажова и № 18 на улице Алмазной. Ранее на этом месте были незаконные гаражи, а после их сноса заброшенный пустырь. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, в прошлом году в сквере обустроили пешеходные дорожки, уложили плитку, смонтировали освещение, сделали парковочные карманы, установили скамейки и урны.