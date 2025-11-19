Политолога Пивоварова* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Политолог и историк Юрий Пивоваров* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые) Пивоваров Юрий Сергеевич*, 25.04.1950 года рождения, город Москва», — говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом.