Вирусолог Чумаков* внесен в список террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг внес вирусолога Чумакова в список террористов и экстремистов.

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американский вирусолог Константин Чумаков* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Чумаков Константин Михайлович*, 15 мая 1952 года рождения, город Москва», — говорится в перечне.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ «Антивоенного комитета России», в том числе вирусолога Чумакова, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского** возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

** признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.