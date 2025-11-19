Вирусолог Чумаков* внесен в список террористов и экстремистов в России

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ «Антивоенного комитета России», в том числе вирусолога Чумакова, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского** возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.