В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

Это первый клинический опыт применения клеточных эквивалентов для регенерации перепонки — структуры, которая при отитах и травмах часто повреждается и далеко не всегда восстанавливается самостоятельно. Стандартная тимпанопластика требует длительной операции с забором хрящевой ткани и не гарантирует успех, тогда как новый метод занимает около 40 минут и проходит значительно легче.
Эквивалент перепонки создают в центре биомедицины: из жировой ткани пациента выделяют клетки, формируют сфероиды и имплантируют их вместе с временной мембраной. В ухе она постепенно растворяется, а на ее месте формируется собственная ткань, полностью повторяющая структуру естественной барабанной перепонки.
Разработчики отмечают, что технология открывает путь к регенерации не только перепонки, но и голосовых связок, структур полости носа и в перспективе — уретры и других органов.