В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

Это первый клинический опыт применения клеточных эквивалентов для регенерации перепонки — структуры, которая при отитах и травмах часто повреждается и далеко не всегда восстанавливается самостоятельно. Стандартная тимпанопластика требует длительной операции с забором хрящевой ткани и не гарантирует успех, тогда как новый метод занимает около 40 минут и проходит значительно легче.