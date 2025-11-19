Новым лидером женского движения Башкирии стала Гюзель Насырова

В своем обращении Насырова отметила, что в ее жизни начинается важный новый этап. По ее словам, опыт работы в районе, где ежедневно приходится решать социальные проблемы, заниматься улучшением жизни семей и поддерживать материнство с детством, поможет ей в новой должности. Теперь эти же задачи предстоит решать уже в масштабах всей республики. Она добавила, что в организации состоит множество активных женщин, готовых помогать друг другу, и именно в этом единстве заключается их главная сила.