В Поморье открыли регистрацию на курс «Основы предпринимательства»

Четырехдневный курс рассчитан на начинающих предпринимателей и тех, кто хочет освоить ключевые аспекты создания и развития бизнеса. Тренинг длится 16 часов и охватывает все этапы предпринимательской деятельности: от генерации бизнес-идеи до финансового планирования и маркетинга. При успешном завершении программы участники получат сертификат, который может пригодиться при оформлении социального контракта.