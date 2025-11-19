В Поморье открыли регистрацию на курс «Основы предпринимательства»

Регистрация на новый поток программы «Основы предпринимательства» стартовала в Архангельской области. Она проводится в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Агентстве регионального развития Архангельской области.
Четырехдневный курс рассчитан на начинающих предпринимателей и тех, кто хочет освоить ключевые аспекты создания и развития бизнеса. Тренинг длится 16 часов и охватывает все этапы предпринимательской деятельности: от генерации бизнес-идеи до финансового планирования и маркетинга. При успешном завершении программы участники получат сертификат, который может пригодиться при оформлении социального контракта.
Для участия в программе требуется регистрация. Занятия организованы в онлайн-формате. Первый урок пройдет 25 ноября в 10:00. Дополнительную информацию можно получить в Агентстве регионального развития, центре «Мой бизнес» по телефону +7 (800) 100−70−00, а также по электронной почте office@msp29.ru.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.