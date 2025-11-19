Как Плисецкая изменила мировой балет: самые интересные факты о жизни звезды и яркие цитаты

В 2025 году по всему миру прошли мероприятия в честь 100-летия Майи Плисецкой. В Москве состоялся большой гала-концерт в зале «Зарядье», где лучшие танцовщики исполнили номера из ее знаменитого репертуара. Зрители снова увидели «Кармен-сюиту», «Умирающего лебедя», па-де-де из «Лебединого озера» и другие шедевры, с которыми была неразрывно связана Плисецкая. Память о великой балерине живет не только в архивах и музейных экспозициях, но и в сердцах всех, кто любит балет.