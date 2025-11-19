Ярмарку вакансий машиностроителей Башкирии посетили более 300 человек

Более 300 человек привлекла ярмарка вакансий на площадке Российского промышленного форума в Уфе, которая объединила 16 ведущих машиностроительных предприятий и производителей металлоизделий. Проведение подобных мероприятий соответствует задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.
Компании представили соискателям свыше 3 тыс. актуальных вакансий. Среди участников ярмарки были такие крупные организации, как Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение», «Уфимское агрегатное производственное объединение» и другие. На площадке провели 37 собеседований, 29 соискателей получили направления на трудоустройство в компании.
«Такой формат презентации предприятий и рабочих мест имеет массу преимуществ и позволяет работодателям быстро закрывать имеющиеся вакансии, особенно линейные позиции. Соискатель также имеет возможность сравнить и выбрать для себя в формате “здесь и сейчас” лучшие условия работы, узнать о программах стажировки или обучения для трудоустройства в будущем в ту или иную компанию», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.