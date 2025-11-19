Ярмарку вакансий машиностроителей Башкирии посетили более 300 человек

«Такой формат презентации предприятий и рабочих мест имеет массу преимуществ и позволяет работодателям быстро закрывать имеющиеся вакансии, особенно линейные позиции. Соискатель также имеет возможность сравнить и выбрать для себя в формате “здесь и сейчас” лучшие условия работы, узнать о программах стажировки или обучения для трудоустройства в будущем в ту или иную компанию», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.